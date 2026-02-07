🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

Remco Evenepoel heeft een dubbelslag geslagen in de koninginnenetappe van de Ronde van Valencia. Op 12 kilometer van de streep trok Evenepoel stevig door en niemand kon nog volgen.

In de tijdrit kon Evenepoel geen slag slaan in de Ronde van Valencia door de weersomstandigheden en dus moest alles gebeuren in de koninginnenetappe. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe controleerde de etappe.

Steff Cras en Julien Bernard bleven als laatste over van een vlucht, maar op de Puig de la Llorença, 2,3 kilometer aan 9,3 procent, werden ze ingerekend. Evenepoel had nog steun van ploegmaats Pellizzari en Vlasov, UAE had nog vier renners met onder meer Almeida.

Evenepoel slaat dubbelslag in Valencia

Op 12 kilometer van de streep trok Evenepoel stevig door. Almeida moest meteen zijn wiel lossen, Tiberi boog als laatste het hoofd. Niemand kwam nog terug, Evenepoel hield stand en won de etappe.

Evenepoel won met 24 seconden voorsprong op Almeida en Pellizzari, in het klassement heeft hij nu 29 seconden voorsprong op Almeida en zijn ploegmaat Pellizzari. Zondag staat nog de slotrit van 94 kilometer op het programma.

"Er was nog wat tegenwind in de finale dus ik heb er nog even moeten voor knokken", zei Evenepoel. "Maar iedereen heeft er alles voor gedaan en we hebben het kunnen afwerken volgens plan. Dat is geweldig, het was een ongelofelijke dag."



