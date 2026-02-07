Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

In de koninginnenrit van de Ronde van Valencia heeft Remco Evenepoel toegeslagen. Hij kon vooral rekenen op een sterke ploeg van Red Bull-BORA-hansgrohe onderweg.

Vanuit het zadel reed Remco Evenepoel op de laatste beklimming van de dag weg in de koninginnenrit van de Ronde van Valencia. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe had vooraf het peloton al stevig uitgedund.

"Elke ploegmaat heeft zijn werk gedaan, dat voelt top", reageerde Evenepoel achteraf bij VTM Nieuws. In het slot kon Evenepoel onder meer rekenen op de 22-jarige Giulio Pellizzari, die de voorzet gaf voor de aanval van Evenepoel.

Pellizzari zette zich nadien aan het wiel van Almeida en Tiberi als stoorzender nadat Evenepoel was weggereden. Dat is toch nieuw voor Evenepoel dit jaar, ook in lastige etappes kan hij nog rekenen op steun van ploegmaats in de finale.

Evenepoel kon rekenen op ploegmaats in Valencia

"Bij Soudal Quick-Step heb ik ook alle steun gehad die ik wenste en ze me konden geven, maar ik denk dat deze ploeg gewoon opleeft van het feit dat we overal kunnen winnen", zei Evenepoel over zijn nieuwe ploegmaats.

Lees ook... 🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia›

"Met zo'n ploeg tegen deze tegenstand te kunnen rondrijden is top. Iedereen is dik in orde", besloot de olympische kampioen nog. Als Evenepoel zijn voorsprong van een halve minuut kan vasthouden, pakt hij zondag ook de eindzege in Valencia.