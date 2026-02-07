Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

Mathieu van der Poel werd in Hulst al voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Een verrassing was dat niet en dus haakten toch wel wat Belgische kijkers af.

Dat Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden zou worden in Hulst, dat stond voor de start eigenlijk al bijna vast. De Nederlander had al meer dan twintig crossen niet meer verloren, enkel pech had hem van de regenboogtrui kunnen houden.

Op één na slechts bekeken WK van laatste twintig jaar

Die pech kende Van der Poel niet, hij reed na tien minuten Thibau Nys en Tibor Del Grosso uit zijn wiel en reed nog 50 minuten solo naar zijn achtste wereldtitel veldrijden, een record bij de mannen.

Doordat er weinig spanning was en ook Wout van Aert niet aan de start stond, was het WK in Hulst in België het op één na slechts bekeken WK van de voorbije twintig jaar met gemiddeld zo'n 770.586 kijkers.

BK haalde meer kijkers dan WK

Enkel het WK in Tabor in 2024 deed nog slechter met gemiddeld 741.965 kijkers. In 2012 keken naar het WK in Koksijde nog 1,5 miljoen mensen, in 2016 zagen 1,4 miljoen mensen Wout van Aert voor het eerst wereldkampioen worden in Zolder.

Het WK deed het ook slechter dan het BK in Beringen drie weken eerder, waar er strijd was tussen Nys en Verstrynge tot het einde. Zo'n 912.993 kijkers zagen Thibau Nys zijn tweede Belgische titel op rij pakken.



