Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel werd in Hulst al voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Een verrassing was dat niet en dus haakten toch wel wat Belgische kijkers af.

Dat Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden zou worden in Hulst, dat stond voor de start eigenlijk al bijna vast. De Nederlander had al meer dan twintig crossen niet meer verloren, enkel pech had hem van de regenboogtrui kunnen houden. 

Op één na slechts bekeken WK van laatste twintig jaar

Die pech kende Van der Poel niet, hij reed na tien minuten Thibau Nys en Tibor Del Grosso uit zijn wiel en reed nog 50 minuten solo naar zijn achtste wereldtitel veldrijden, een record bij de mannen. 

Doordat er weinig spanning was en ook Wout van Aert niet aan de start stond, was het WK in Hulst in België het op één na slechts bekeken WK van de voorbije twintig jaar met gemiddeld zo'n 770.586 kijkers. 

BK haalde meer kijkers dan WK

Enkel het WK in Tabor in 2024 deed nog slechter met gemiddeld 741.965 kijkers. In 2012 keken naar het WK in Koksijde nog 1,5 miljoen mensen, in 2016 zagen 1,4 miljoen mensen Wout van Aert voor het eerst wereldkampioen worden in Zolder. 

Het WK deed het ook slechter dan het BK in Beringen drie weken eerder, waar er strijd was tussen Nys en Verstrynge tot het einde. Zo'n 912.993 kijkers zagen Thibau Nys zijn tweede Belgische titel op rij pakken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

21:30
📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

20:00
Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

19:00
Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

18:30
🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

17:30
Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

17:00
Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

16:31
Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

16:00
Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

15:00
Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

14:00
Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

13:30
Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

13:00
Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

12:30
Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

12:00
Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

11:00
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

10:00
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

09:00
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

08:30
De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

08:00
1
Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

07:30
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07:00
Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

06/02
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

06/02
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

06/02
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

06/02
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

06/02
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

06/02
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

06/02
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

06/02
Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

06/02
Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

06/02
Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan Interview

Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

06/02
Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

06/02
📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

06/02
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

06/02
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

06/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Florian Vermeersch Michael Vanthourenhout Thibau Nys Grischa Niermann Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Lotte Kopecky Tadej Pogacar Jonas Abrahamsen Gerben Kuypers Victor Campenaerts Marco Pantani Jasper Stuyven Dylan Van Baarle

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved