Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Visma-Lease a Bike moest de voorbije twee jaar tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour. Toch geeft de Nederlandse ploeg de hoop niet op om Tadej Pogacar te kloppen.

In 2022 en 2023 kraakte Visma-Lease a Bike de code van Tadej Pogacar in de Tour, maar de Sloveen nam opnieuw de overhand de voorbije twee edities. Wat Visma-Lease a Bike ook probeerde om Pogacar te kraken.

Mentale vermoeidheid bij Pogacar in 2025

Vorig jaar bleef de Nederlandse ploeg maar aanvallen, maar Pogacar lossen lukte Vingegaard nooit. Toch geeft Head of Racing Grischa Niermann niet op, want hij zag ook zaken waar de ploeg moed uit kan putten.

"Afgelopen jaar is uit zijn interviews na afloop gebleken dat we goed op weg waren met het kraken van Tadej", zegt Niermann bij In de Leiderstrui. Pogacar gaf namelijk aan dat hij mentaal vermoeid was in de laatste week.

Visma-Lease a Bike bezig aan nieuw plan voor 2026

"Het is uiteindelijk niet gelukt, maar we zijn alweer bezig met het verzinnen van een strategie voor dit jaar." Het winnen van de Tour met Vingegaard is dit jaar dan ook opnieuw een doel van Visma-Lease a Bike.

Met het nieuwe parcours van dit jaar liggen er ook opnieuw andere kansen voor de Nederlandse ploeg. "We hebben al een idee, maar dat moeten we nog finetunen", besluit Niermann nog. Pogacar zal het dus zeker niet cadeau krijgen.