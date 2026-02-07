Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike moest de voorbije twee jaar tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour. Toch geeft de Nederlandse ploeg de hoop niet op om Tadej Pogacar te kloppen.

In 2022 en 2023 kraakte Visma-Lease a Bike de code van Tadej Pogacar in de Tour, maar de Sloveen nam opnieuw de overhand de voorbije twee edities. Wat Visma-Lease a Bike ook probeerde om Pogacar te kraken. 

Mentale vermoeidheid bij Pogacar in 2025

Vorig jaar bleef de Nederlandse ploeg maar aanvallen, maar Pogacar lossen lukte Vingegaard nooit. Toch geeft Head of Racing Grischa Niermann niet op, want hij zag ook zaken waar de ploeg moed uit kan putten. 

"Afgelopen jaar is uit zijn interviews na afloop gebleken dat we goed op weg waren met het kraken van Tadej", zegt Niermann bij In de Leiderstrui. Pogacar gaf namelijk aan dat hij mentaal vermoeid was in de laatste week. 

Visma-Lease a Bike bezig aan nieuw plan voor 2026

"Het is uiteindelijk niet gelukt, maar we zijn alweer bezig met het verzinnen van een strategie voor dit jaar." Het winnen van de Tour met Vingegaard is dit jaar dan ook opnieuw een doel van Visma-Lease a Bike. 

Lees ook... Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard
Met het nieuwe parcours van dit jaar liggen er ook opnieuw andere kansen voor de Nederlandse ploeg. "We hebben al een idee, maar dat moeten we nog finetunen", besluit Niermann nog. Pogacar zal het dus zeker niet cadeau krijgen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Grischa Niermann
Jonas Vingegaard Rasmussen
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

16:00
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

09:00
Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

15:00
Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

14:00
Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

13:30
Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

13:00
Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

12:00
Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

11:00
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

10:00
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

08:30
De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

08:00
1
Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

07:30
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07:00
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

21:30
Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

17:00
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

20:30
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

20:00
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

06/02
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

19:00
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

18:30
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

17:30
Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan Interview

Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

06/02
Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

16:30
📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

06/02
Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

06/02
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

06/02
Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

06/02
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

06/02
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

06/02
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

06/02
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

06/02
Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

06/02
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

06/02
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

06/02
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

06/02
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

05/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Florian Vermeersch Lotte Kopecky Tadej Pogacar Yves Lampaert Mads Pedersen Grischa Niermann Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Sep Vanmarcke Michael Matthews Thibau Nys Jens Voigt Michael Vanthourenhout Gerben Kuypers

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved