Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Wout van Aert heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Toch verandert dat naar eigen zeggen niks aan zijn motivatie, zo laat hij weten in de Wielerspecial van Knack.

Moeilijke jaren voor Wout van Aert

Van Aert heeft de voorbije jaren meer dan eens te kampen gehad met zware blessures. Op die momenten stelde hij zichzelf de vraag of de drive om door te gaan er nog was. Maar de passie is niet verdwenen, zo zegt hij zelf.

De ritzeges in de Giro d’Italia en de Tour de France van vorig jaar gaven onze landgenoot opnieuw voldoening en hielpen hem door moeilijke fases. Na de zomer ging het vorig jaar een pak moeilijker, maar dat slechte gevoel is helemaal weg.

Succes ervaren doet hem duidelijk nog altijd heel wat. De twee legendarische overwinningen in 2025 waren op mentaal vlak ontzettend belangrijk.

“In 2024 na mijn val in de Vuelta, vroeg ik me soms af: is mijn motivatie nog groot genoeg? Nu heb ik het gevoel dat dat zeker het geval is”, klinkt het. “Maar stel dat Tadej mij had gelost op Montmartre, na een moeilijke Tour zonder eigen succes of kans op eindwinst met Jonas.

“Dan was ik naar huis gegaan met een slecht gevoel. En dan weet ik niet of ik de dag erna op tafel had geklopt: Komaan, we gaan er weer voor. Zo'n climax verandert veel: ineens is alles wat tegenzat vergeten”, besluit hij.