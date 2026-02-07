Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Remco Evenepoel heeft in zijn eerste koersdagen bij Red Bull-BORA-hansgrohe al heel wat indruk gemaakt. Johan Bruyneel ziet ook een andere ploeg sinds de komst van Evenepoel.

Met drie individuele overwinningen en ook nog een ploegentijdrit is Remco Evenepoel goed aan zijn nieuwe hoofdstuk bij Red Bull-BORA-hansgrohe begonnen. En ook zijn ploegmaats halen een hoog niveau.

"Remco won de tijdrit in Valencia, maar heb je Vlasov gezien? Hij eindigde als tweede. Hoelang is het geleden dat hij nog eens top drie reed", vroeg Bruyneel zich af bij The Move+. Het antwoord: Parijs-Nice 2025, bijna een jaar geleden.

Evenepoel neemt Red Bull-BORA-hansgrohe bij de hand

"Dat is duidelijk het Remco-effect bij de ploeg", stelt Bruyneel. Volgens de voormalige ploegleider was het doel van Evenepoel ook om meteen te tonen dat hij er stond. Om te laten zien dat de ploeg vertrouwen in hem kan hebben.

Met Evenepoel heeft Red Bull-BORA-hansgrohe duidelijk een leider gevonden waar het naar op zoek was volgens Bruyneel. "En dat heeft een invloed op z’n ploegmaats. Je merkt dat aan de manier waarop ze koersen, met veel controle en volop vertrouwen."

"Het is gewoon een andere ploeg geworden." Vorig jaar bakte de ploeg er weinig van en moest het tevreden zijn met slechts 23 overwinningen. De teller staat dit jaar al op zes zeges en daar zal het wellicht niet stoppen.