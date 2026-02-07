Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Florian Vermeersch heeft naast zijn eerste zege voor UAE gegrepen in de Ronde van Valencia. In een groepje dat streed om de zege liet Vermeersch zich aftroeven in de sprint.

Op zo'n 20 kilometer van de streep reed Florian Vermeersch weg uit het peloton, hij kreeg August (INEOS Grenadiers), Holter (Uno-X) en Vervenne (Soudal Quick-Step) mee. Met vier zouden ze sprinten voor de zege.

August profiteert, Vermeersch baalt

August had echter niet op kop gereden, met als excuus dat hij met Ben Turner een snelle ploegmaat in het peloton had. De Amerikaan was dan ook een dood gewicht in de kopgroep van vier.

Vermeersch toonde wel begrip voor die tactiek, maar bleef toch met een zuur gevoel achter. Vooral omdat August in de sprint dan de snelste was en Vermeersch zo opnieuw de nul niet kon wegvegen in het shirt van UAE.

Vermeersch wil sprint verbeteren

"Dat doet pijn, al moet ik toegeven dat er weinig explosiviteit in mijn sprint zat", gaf Vermeersch toe bij HLN. "Ik weet waar ik de komende weken aan moet werken richting de klassiekers", leerde hij al meteen een belangrijke les.

Vorig jaar eindigde Vermeersch in zijn eerste jaar bij UAE dertien keer in de top tien, met als uitschieter zijn vijfde plaats in Parijs-Roubaix. Al verloor hij toen ook de sprint om plaats drie van Pedersen en Van Aert.