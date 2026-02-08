Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft toegeslagen in de koninginnenrit in de Ronde van Valencia. Zijn concurrenten denken echter dat het helemaal niet zo ver had moeten komen.

Enkele van de protagonisten reageerden bij Cycling Pro Net. Zijn voormalige ploegmaat Joao Almeida kwam als tweede over de streep. "Remco was sterker. De renner van Bahrein werkte niet echt mee", verwijst Almeida naar Antonio Tiberi. "Als we voluit waren gegaan, hadden we Remco misschien wel kunnen terughalen", oppert de Portugees.

Dat is toch best een straffe uitspraak, want Evenepoel heeft niet de gewoonte om er nog door te zakken als hij aan een solo begint. Dat hebben we ook gezien in de wedstrijden in Mallorca. Toch denkt Almeida dat het mogelijk was om hem terug te nemen, als Tiberi zich wat meer had ingezet. "Antonio wilde zijn benen sparen, maar dat is koers."

Tiberi kon Evenepoel niet blijven volgen

Tiberi deed ook zelf zijn verhaal en verwachtte een demarrage van Evenepoel op de slotbeklimming. "Remco ging zeker aanvallen. Ik zat in zijn wiel en probeerde hem te volgen. In de eerste honderden meters lukte dat. Hij bleef echter hard op de pedalen trappen. Ik moest enigszins lossen, maar zag dat er achter mij ook kloofjes ontstonden."

De Italiaan laat vervolgens een heel ander geluid horen over de achtervolging op Evenepoel dan Almeida. "We werkten samen met Almeida en McNulty om Remco te proberen terug te halen, maar Remco ging heel snel", stelde Tiberi. "Ik heb nog met Almeida gesproken over de achtervolging op Remco." Almeida moet dat gesprek dan heel anders ervaren hebben.

Evenepoel bouwde zijn voorsprong uit

Lees ook... Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden
In elk geval kon Evenepoel zijn voorsprong op het juiste moment uitbouwen en bleef hij voorop. "Op een gegeven moment reed Remco slechts tien seconden voor ons, maar daarna werd het weer twintig en dertig seconden." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Volta a la Comunitat Valenciana
Remco Evenepoel
Joao Almeida
Antonio Tiberi

Meer nieuws

Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

09:14
Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

11:45
Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

12:30
Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

07:00
De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

10:30
Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

10:00
Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

19:00
Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

08:50
🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

17:30
Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

16:00
Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

13:30
"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

21:30
Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

20:30
📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

20:00
Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

18:30
Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

13:00
Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

17:00
Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

16:31
Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

15:00
Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

14:00
Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

07/02
Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

07/02
Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

07/02
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

07/02
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

06/02
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

07/02
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

07/02
De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

07/02
1
Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

07/02
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07/02
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

06/02
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

06/02
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

06/02
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

06/02
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

06/02
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

06/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Cian Uijtdebroeks Florian Vermeersch Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Tadej Pogacar Aniek Van Alphen Thibau Nys Marco Pantani Chris Horner Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Bart Wellens Jesse Vandenbulcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved