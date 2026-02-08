Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

Remco Evenepoel heeft toegeslagen in de koninginnenrit in de Ronde van Valencia. Zijn concurrenten denken echter dat het helemaal niet zo ver had moeten komen.

Enkele van de protagonisten reageerden bij Cycling Pro Net. Zijn voormalige ploegmaat Joao Almeida kwam als tweede over de streep. "Remco was sterker. De renner van Bahrein werkte niet echt mee", verwijst Almeida naar Antonio Tiberi. "Als we voluit waren gegaan, hadden we Remco misschien wel kunnen terughalen", oppert de Portugees.

Dat is toch best een straffe uitspraak, want Evenepoel heeft niet de gewoonte om er nog door te zakken als hij aan een solo begint. Dat hebben we ook gezien in de wedstrijden in Mallorca. Toch denkt Almeida dat het mogelijk was om hem terug te nemen, als Tiberi zich wat meer had ingezet. "Antonio wilde zijn benen sparen, maar dat is koers."

Tiberi kon Evenepoel niet blijven volgen

Tiberi deed ook zelf zijn verhaal en verwachtte een demarrage van Evenepoel op de slotbeklimming. "Remco ging zeker aanvallen. Ik zat in zijn wiel en probeerde hem te volgen. In de eerste honderden meters lukte dat. Hij bleef echter hard op de pedalen trappen. Ik moest enigszins lossen, maar zag dat er achter mij ook kloofjes ontstonden."

De Italiaan laat vervolgens een heel ander geluid horen over de achtervolging op Evenepoel dan Almeida. "We werkten samen met Almeida en McNulty om Remco te proberen terug te halen, maar Remco ging heel snel", stelde Tiberi. "Ik heb nog met Almeida gesproken over de achtervolging op Remco." Almeida moet dat gesprek dan heel anders ervaren hebben.

Evenepoel bouwde zijn voorsprong uit

In elk geval kon Evenepoel zijn voorsprong op het juiste moment uitbouwen en bleef hij voorop. "Op een gegeven moment reed Remco slechts tien seconden voor ons, maar daarna werd het weer twintig en dertig seconden."