"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

Net als Jonas Vingegaard heeft ook Remco Evenepoel al last gehad van wielertoeristen die hem achtervolgden op training. Problemen heeft Evenepoel daar niet echt mee, maar één iets vindt hij niet aangenaam.

Jonas Vingegaard moet passen voor de UAE Tour na een valpartij op training. De Deen werd door een wielertoerist opgejaagd in een afdaling en Vingegaard probeerde hem af te schudden, maar de Deen ging tegen de grond.

Evenepoel vindt filmen brug te ver

Visma-Lease a Bike riep op om zijn renners niet meer lastig te vallen op training. Ook Remco Evenepoel maakte het al mee, hij kreeg begin 2023 de Oekraïner Artem Shcherbyna op zijn achterwiel.

En dat kon Evenepoel toen maar matig appreciëren, al legde hij het later wel bij met Shcherbyna. "Zonder het te vragen me volgen en beginnen filmen, dat vind ik een brug te ver", zei Evenepoel onlangs bij Feltet.

Wanneer mogen wielertoeristen Evenepoel volgen?

"Uiteindelijk heb ik er geen problemen mee als ze het mij komen vragen of ze even mogen meerijden en dan zal ik zeggen dat het oké is maar dat ze geen risico’s mogen nemen. En dat ze niet te ver mogen gaan."

Lees ook... Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard ›

Evenepoel wil gewoon zijn doorgedreven trainingen en zijn intervallen kunnen afwerken zonder dat hij gestoord wordt, omdat het een belangrijk deel is van de training. "Als ik rustig fiets en mensen vragen het, is het oké."