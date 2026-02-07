Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Cian Uijtdebroeks moet de Ronde van Valencia verlaten. De kopman van Movistar kwam ten val in de derde etappe, maar heeft er geen breuken aan overgehouden.

Buiten beeld kwam Cian Uijtdebroeks ten val in de derde etappe van de Ronde van Valencia. De Belgische kopman van Movistar reed de etappe wel nog uit, maar klaagde nadien over pijn aan zijn hand.

Uijtdebroeks ontsnapt (voorlopig) aan breuk

Uijtdebroeks stapte na de finish in een ambulance en kwam daar weer uit met een stevig ingepakte voorarm. Daarna onderging Uijtdebroeks ook onderzoeken, maar daaruit kwamen voorlopig geen breuken aan het licht.

Zijn pols is nog stevig gezwollen, er kan later dus nog een breuk gevonden worden. Uijtdebroeks zal dan ook niet aan de start komen in de voorlaatste etappe van de Ronde van Valencia, hij ondervindt nog te veel hinder aan zijn elleboog en pols.

De Hongaar Balint Feldhoffer (Team Bahrain Victorious) liep bij diezelfde valpartij een breuk aan zijn sleutelbeen op, voor Uijtdebroeks valt het dus voorlopig mee. Al kan dat dus nog veranderen bij verder onderzoek.

Programma Cian Uijtdebroeks

Lees ook... "Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike›

Pas over een maand wordt Uijtdebroeks opnieuw aan de start verwacht, dan rijdt hij Parijs-Nice (8 tot 15 maart. Begin april komt hij dan aan de start van de Ronde van het Baskenland (6 tot 11 april).