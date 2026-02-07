Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cian Uijtdebroeks moet de Ronde van Valencia verlaten. De kopman van Movistar kwam ten val in de derde etappe, maar heeft er geen breuken aan overgehouden.

Buiten beeld kwam Cian Uijtdebroeks ten val in de derde etappe van de Ronde van Valencia. De Belgische kopman van Movistar reed de etappe wel nog uit, maar klaagde nadien over pijn aan zijn hand. 

Uijtdebroeks ontsnapt (voorlopig) aan breuk

Uijtdebroeks stapte na de finish in een ambulance en kwam daar weer uit met een stevig ingepakte voorarm. Daarna onderging Uijtdebroeks ook onderzoeken, maar daaruit kwamen voorlopig geen breuken aan het licht. 

Zijn pols is nog stevig gezwollen, er kan later dus nog een breuk gevonden worden. Uijtdebroeks zal dan ook niet aan de start komen in de voorlaatste etappe van de Ronde van Valencia, hij ondervindt nog te veel hinder aan zijn elleboog en pols. 

De Hongaar Balint Feldhoffer (Team Bahrain Victorious) liep bij diezelfde valpartij een breuk aan zijn sleutelbeen op, voor Uijtdebroeks valt het dus voorlopig mee. Al kan dat dus nog veranderen bij verder onderzoek. 

Programma Cian Uijtdebroeks

Lees ook... "Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike
Pas over een maand wordt Uijtdebroeks opnieuw aan de start verwacht, dan rijdt hij Parijs-Nice (8 tot 15 maart. Begin april komt hij dan aan de start van de Ronde van het Baskenland (6 tot 11 april). 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

11:00
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

21:30
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

10:00
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

09:00
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

08:30
De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

08:00
1
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07:00
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

17:30
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

20:30
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

20:00
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

19:00
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

18:30
Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

17:00
Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

16:30
📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

16:00
Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

15:00
Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan Interview

Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

14:00
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

13:30
Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

13:00
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

12:30
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

11:35
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

06/02
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

06/02
Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

06/02
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

06/02
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

06/02
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

06/02
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

06/02
Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

05/02
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

05/02
Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

05/02
Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

05/02
Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

05/02
Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

05/02
🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

05/02
Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

05/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Cian Uijtdebroeks Lotte Kopecky Mads Pedersen Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Jonas Abrahamsen Dylan Van Baarle Victor Campenaerts Bart Wellens Chris Horner Jesse Vandenbulcke Arnaud De Lie Sep Vanmarcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved