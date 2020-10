Tour-deelname van Nairo Quintana in 2021 zou nu al op de helling staan

De pech blijft Nairo Quintana achtervolgen. Onlangs geraakte bekend dat hij door een blessure aan de linkerknieschijf zijn seizoen moest stopzetten en er ook nog een operatie zal volgen. Ook het volgende wielerseizoen zou al grotendeels in het gedrang komen.

Nairo Quintana was zowel voor als tijdens de Ronde van Frankrijk betrokken bij een valpartij en moet daar nu de gevolgen van dragen. De renner van Arkéa-Samsic, die zo veelbelovend presteerde in het begin van 2020, reed de Tour al uit met pijn.

BREUK IN LINKERKNIESCHIJF

Dit jaar komt de Zuid-Amerikaan dus niet meer in actie, maar ook 2021 is al gehypothekeerd. Zijn dokter laat in Colombiaanse media optekenen dat er sprake is van een breuk in de linkerknieschijf die vier tot acht maanden nodig zou hebben om te herstellen.

Dan zou Quintana dus ook volgend jaar een hele tijd aan de kant staan. En vooral: een deelname van de Tour van 2021 is dan heel erg twijfelachtig. Erg om dat nu al te moeten vaststellen.