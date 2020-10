Wilco Kelderman geeft nog niet op: "Morgen belangrijke dag"

Wilco Kelderman blijft achtervolgen op Joao Almeida, maar vooralsnog blijft de Portugees in het roze.

Kelderman had gehoopt vandaag een verschil te maken, maar dat lukte niet. "Aan de ene kant had ik stiekem op iets meer gehoopt, maar aan de andere kant waren de benen gewoon goed. Ik had gehoopt dat ik misschien roze zou kunnen pakken, maar het was gewoon niet lastig genoeg."

Ook Joao Almeida blijft verrassend sterk presteren. "We hebben wel geprobeerd. Almeida was ook gewoon te goed. Hindley ging eens aan en zo probeerden we toch iets te forceren."

"Vergeet niet dat we al drie weken koers hebben. Elke dag om 7 uur opstaan en laat naar bed, dat gaat sowieso ook zijn tol eisen. Elke dag is belangrijk, het is nog niet gestreden. Zeker morgen is een belangrijke dag. Ik verwacht morgen en zeker ook zaterdag nog een strijd."