Yves Lampaert enorm tevreden nog eens te winnen: "Mentaal een moeilijke race"

Voor Yves Lampaert was het al even geleden dat hij nog eens een zege boekte, maar als eerste over de meet rijden in Driedaagse Brugge-De Panne deed hem deugd.

"Dit doet deugd na zo'n lange tijd. Zeker omdat het een World Tour-race is", was Lampaert gelukkig. "Mentaal was het een zware koers, want je moest elke second opletten. Er was zoveel wind dat je zo van de baan kon geblazen worden. Kijk maar naar van der Poel, al hoop ik dat alles goed met hem is."

Ze waren met vier in de kopgroep van zeven en speelde het slim uit. "We hebben een fantastische koers gereden. Als je met vier in die kopgroep zit, dan heb je de volledige controle."

"Ook Tim Declercq reed een superwedstrijd. Zoveel werk verrichten en dan zo sterk tweede eindigen. Het werk dat hij verricht wordt door vele onderschat"

Bij de eerste poging werd Lampaert nog teruggehaald, maar bij de tweede poging was het wel raak. "Ik had gevraagd om niet de sprint voor mij aan te trekken, want ik wou nog iets proberen. Ik ben dan vanop de kop gegaan en ze lieten mij gaan. Maar na een minuut had ik er toch wel spijt van"; aldus Lampaert.

"Gelukkig konden ze mij niet meer inhalen. Al had ik geen communicatie, dus was het tanden bijten."