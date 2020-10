Yves Lampaert sluit seizoen af met zege in Driedaagse Brugge-De Panne

Yves Lampaert heeft een deugddoende zege geboekt met driedaagse Brugge-De Panne.

Het was al van 2017 geleden dat Lampaert nog eens iets kon winnen, maar de pechvogel speelde het vandaag slim. Al was er ook wat geluk mee gemoeid, want 15 kilometer voor het einde viel topfavoriet Mathieu van der Poel de gracht in.

Met zeven gingen ze verder en daar zaten er vier van Deceuninick- Quick Step bij. Zij speelden het slim en vielen op de juiste momenten aan. De pogingen van Lampaert en Declercq werden nog gecounterd.

Maar de tweede poging van Yves Lampaert was er te veel aan. Rickaert deed er nog alles aan om hem in te halen, maar met de drie blokken van Deceuninck-Quick Step aan zijn been was dat onmogelijk.

Declercq werd nog tweede, terwijl Merlier derde werd.