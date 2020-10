Afzien loont voor Kelderman die roze trui overneemt: "Zwaarste dag uit mijn leven"

40 kilometer tussen hangen en wurgen, maar Wilco Kelderman is er wel in geslaagd om de roze leiderstrui in de ronde van Italië over te nemen van Joao Almeida.

Op de flanken van de Stelvio moest de Nederlander zijn ploegmaat Hindley en het Ineos-duo Dennis-Hart laten gaan. Vanaf dan begon een lange lijdensweg richting finish met de hoop dat Geoghegan Hart niet te snel zou gaan en hem uit de virtuele roze trui zou rijden. Uiteindelijk hield Kelderman 12 seconden over op Hindley en 15 op Geoghegan Hart. "Ik wist meestal de tijdsverschillen wel en wist dat het heel nipt zou worden. Maar ik heb de trui en ben erg blij. Het was de zwaarste dag uit mijn leven", klinkt het bij de Nederlander na de etappe. "We hadden verwacht dat Almeida op de Stelvio niet zou kunnen volgen. Maar het tempo van Ineos was ook te snel voor mij." "En de komende dagen? Nu moeten we herstellen en opnieuw plannen maken Ik ben blij met wat er vandaag gebeurd is, we zullen zien wat de toekomst brengt." Kelderman moet zijn voorsprong nog drie etappes verdedigen. Vrijdag wordt er waarschijnlijk gesprint, zaterdag ligt de aankomst opnieuw bergop al is de etappe niet zo zwaar als vandaag. Zondag volgt dan nog een tijdrit van 15 kilometer. ⚪️💗 @TeamSunweb Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro pic.twitter.com/ENNzNs3KXw — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020