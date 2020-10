Alpecin-Fenix kan volgend seizoen in grote rondes starten: "Mathieu van der Poel zal in de Tour de France starten"

Alpecin-Fenix wist dit seizoen de meeste punten te behalen als pro-continentale ploeg en mag zich volgend seizoen opmaken voor de grote rondes.

Zo zal Mathieu van der Poel aan de Tour de France kunnen starten. "Allicht zal dat het eerste worden dat op zijn planning wordt ingevuld", gaf ploegleider Christoph Roodhooft al aan in Extra Time Koers.

"De Tour blijft natuurlijk iets speciaals. We zullen daar waarschijnlijk geen grote rol spelen, maar ik denk dat het een gerechtvaardige en gezonde ambitie is om toch te proberen een rit te winnen."

"Ik denk dat we met Philipsen en co ons goed versterkt hebben. We zijn momenteel ook niet meer op zoek naar nog extra versterking."