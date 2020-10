Alpecin Fenix zal pro-continentaal blijven

Team Alpécin wist pas de Ronde van Vlaanderen achter hun naam te zetten, nadat Mathieu van der Poel Wout van Aert klopte in de sprint.

Het was pas de tweede keer in de wielergeschiedenis dat een pro-continentale wielerploeg een klassieker kon winnen, na Qhubeka in 2013. Alpecin-Fenix zette de afgelopen jaren grote stappen in de wielerwereld, maar wil geen stappen overslaan.

"We doen de dingen goed momenteel, maar we zullen een pro-continentale ploeg blijven", gaf ploegleider Christoph Roodhooft daarover mee.

Door hun goede prestaties mogen ze zich bij Alpecin-Fenix volgend seizoen verheugen op deelnames aan de grote rondes. Maar een uitbreiding hoeft nog niet. "Wij gaan gewoon verder doen op de manier waarop we bezig zijn. Er hoeft niemand bij te komen, wij gaan gewoon zelf een tandje bijsteken."