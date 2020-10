Nick Nuyens had Arjen Livyns nog onder zijn hoede: "Hij heeft heel wat in zijn mars"

Arjen Livyns rijdt momenteel bij Circus-Wanty Robert en voor de aandachtige kijker was de jonge renner één van de opvallende figuren tijdens de Ronde van Vlaanderen.

Livyns nestelde zich goed mee vooraan en bleek achteraf sneller bergop te hebben gereden dan onder meer Oliver Naesen. Voor Nick Nuyens waren de prestaties van Livyns alvast geen verrassing.

"Ik heb die nog onder mijn hoede gehad. Dat is een heel fragiel mannetje, maar een prof in hart en nieren. Volgt raad heel goed op, staat open om bij te leren en kan gewoon heel hard rijden", aldus Nuyens in Extra Time Koers.

"Hij kwam destijds over nadat hij de topcompetitie had gewonnen, dus dat wil wel wat zeggen. Hij is nooit opgevallen als een grote winnaar, maar wel iemand die heel goed met de fiets kan rijden en enorm loyaal naar het team toe."