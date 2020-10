Sep Vanmarcke maakt ambitieuze overstap: "Onze nieuwe leider in de Vlaamse Klassiekers"

Israel Start-Up Nation maakte donderdagvoormiddag de komst van Sep Vanmarcke bekend. De 32-jarige Belg tekende een contract tot het einde van 2023. "Het is een sterke renner voor de Vlaamse Klassiekers en daarin wordt hij onze leider", legde sportdirecteur Eric Van Lancker uit.

