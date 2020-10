Thomas De Gendt won al eens op de Stelvio in 2012: "Misschien wel mijn mooiste overwinning uit mijn carrière"

Thomas De Gendt gaat, als het goed is, vandaag van start in de Giro en rijdt straks weer over de Stelvio.

Een beklimming die De Gendt maar al te goed kent, want in 2012 imponeerde hij er en behaalde hij de overwinning. De Gendt blikt bij Sporza vooruit. "Die ritzege op de Stelvio is misschien wel de mooiste uit mijn carrière.

"Daar kunnen niet veel locaties aan tippen. Er wordt niet zo vaak een aankomst op de Stelvio gelegd en als winnaar sta je dan voor altijd in dat lijstje. Daar ben ik wel trots op."

"Stiekem kijk ik er ook wel naar uit. Ik ga er dikwijls op stage, al is het nu een tijdje geleden. Ik heb de klim wel nog nooit gedaan van deze kant tot de top. Mijn hotel ligt halverwege de klim. Het wordt dus de eerste keer volledig vanuit deze flank."

"Wat me is bijgebleven van mijn ritzege in 2012 is de pijn van de laatste 3 kilometer door het gebrek aan zuurstof. Je weet dat je zal winnen, maar je rijdt dan ook voor het klassement. En die verzuring is toch nog iets anders op een hoogte van 2.700 meter. Ik onthoud dus vooral de pijn, maar ook de euforie aan de finish."