Vreemde of net enige juiste tactiek van Team Sunweb na lossen van Kelderman?

Bij Team Sunweb moesten ze vanuit de volgwagen snel beslissen wat ze zouden doen toen Kelderman moest lossen op de Stelvio. Hindley mee laten wachten om de kopman te steunen of toch mee voorop blijven?

Ze kozen voor de tweede optie en zo bleef Hindley vooraan bij het Ineos-duo Dennis-Geoghegan Hart. Kelderman moest solo de laatste 8 kilometer van de Stelvio op, net als de afdaling. Op de slotklim moest hij Bilbao en Fugslang nog laten passeren. In het algemene klassement nam de Nederlander wel de roze trui over maar hij houdt slechts 12 seconden over op zijn ploegmaat Hindley en 15 op Geoghegan Hart.

Geen vertrouwen in Kelderman?

Het leverde toch wat fronsende wenkbrauwen op dat Hindley niet moest achterblijven om Kelderman op sleeptouw te nemen in de laatste 40(!) kilometer. Het leek aan te tonen dat ze toch niet helemaal vertrouwden op de Nederlander om deze Ronde van Italië te winnen.

Als Hindley bij Kelderman was gebleven, had hij ook 2'15" verloren op Hart waardoor Sunweb enkel nog maar op Kelderman kon rekenen. Nu zijn ze met twee om een poging te doen naar de eindwinst.

Wie was nu de sterkste, Hart of Hindley?

Al was het dan wel vreemd dat Hindley op de slotklim aan het wiel van Hart bleef kleven. De Australiër mocht natuurlijk niet overnemen om te vermijden dat Kelderman op nog meer tijd zou gezet worden, maar we hadden wel een aanval van hem verwacht.

Zaterdag staat de laatste bergetappe op het programma. Voorlopg lijkten Hart en Hindley beter bergop te rijden als het lastig wordt, maar bij Sunweb weten ze niet hoe het zit met de waardeverhouding Hindley-Hart. Hadden ze schrik om aan te vallen en dan te moeten afhaken? Of wilden ze toch echt wel Kelderman in de roze trui behouden? Dan hadden ze Hindley misschien wel moeten laten uitzakken, dan had Kelderman waarschijnlijk net iets minder tijd verloren.