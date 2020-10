Zitten er bij Deceuninck-Quick Step potentiële grote ronde-winnaars? "Enorm veel grote talenten"

Met Joao Almeida heeft Deceuninck-Quick Step mogelijk de eindwinnaar van de Giro in de rangen.

De Portugees maakt indruk en men doet er goed aan rekening te houden met hem als eindiwinnaar. Volgens Jan Bakelants komen de sterke prestaties van Almeida niet als een verrassing.

"Wie de koers van dichtbij volgt, had al kunnen zien dat Almeida eerder in het seizoen ook al erg sterk was in de Ronde van Burgos. Daar reed hij voor Remco Evenepoel", zegt Bakelants in Extra Time Koers.

Almeida en Evenepoel zijn misschien wel twee van de grootste talenten in de wielerwereld momenteel en Bakelants ziet één van hen wel eens een grote ronde winnen. "Het zou mooi zijn voor Patrick Lefevere, want daar is hij nog niet in geslaagd. Maar ook Bagioli is een groot talent. Ze hebben wel wat geluk met hun talenten daar."