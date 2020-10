Eindfase in de Giro is razend spannend: nog drie renners doen volop mee voor eindwinst

Met nog drie ritten te gaan komt de Giro in haar eindfase terecht. Voor het algemeen klassement is er echter nog niets beslist, want drie renners, waaronder twee ploegmaats, strijden tegen elkaar voor eindwinst.

De 18de etappe met de Stelvio heeft voor heel wat verschuivingen gezorgd in het algemeen klassement. Joao Almeida, tot voor deze etappe de fiere leider, moest passen, maar ook Wilco Kelderman, de nieuwe leider, moest meer dan twee minuten prijsgeven.

De jonge renners Jai Hindley (ploegmaat van Kelderman) en Tao Geoghegan Hart lijken zo wel de beste klimmers te zijn in de Giro, maar Kelderman beschikt voorlopig nog steeds over de beste papieren. Naast een bergrit staat er ook nog een tijdrit op het programma en deze discipline ligt de Nederlander beter.

Daarnaast is het nog maar de vraag of Hindley de roze trui van Kelderman in gevaar mag brengen van zijn eigen ploeg. Het is dus afwachten of Kelderman in de 20ste etappe zaterdag nog eens in de problemen zou komen in de bergen en of Hindley de Nederlander dan moet achterlaten of moet bijstaan. Tao Geoghegan Hart, de jonge Brit van Team Ineos Grenadiers, zullen ze namelijk niet mogen laten rijden, want hij staat op slechts 15 seconden van Kelderman. Hindley volgt op 12 seconden.

Houdt Kelderman stand in de laatste ritten van deze Giro of krijgen we toch nog een verrassing? Eén ding is zeker en dat is dat het de komende dagen nog enorm spannend zal worden in Italië.