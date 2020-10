Ook het opleidingsteam van Axel Merckx krijgt met de coronacrisis te maken: "We kunnen niet op dezelfde manier blijven werken"

Hagens Berman Axeon, het opleidingsteam van Axel Merckx, heeft in het verleden al enkele jonge talenten afgeleverd voor het profwielrennen, maar door de coronacrisis zal de ploeg volgend seizoen op een andere manier moeten werken.

Axel Merckx gaf een interview bij Sporza over het opleidingsteam Hagens Berman Axeon. Ze hadden het onder meer over de coronacrisis, want het zorgt ook bij de ploeg van Axel Merckx voor heel wat problemen. "Enkele partners hebben zich een beetje teruggetrokken", aldus Merckx.

De ploeg zal het volgend seizoen op een andere manier moeten aanpakken. "We hebben een beperkt budget. Zo zullen er onder meer geen trainingskampen zijn. De ploeg zal blijven bestaan, maar het is niet ideaal. Ik probeer het budget rond te krijgen en hopelijk is het tegen de jaarwisseling in orde", legde Merckx uit.