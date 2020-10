Peloton houdt kopgroep onder controle in vierde etappe Vuelta, opnieuw twee opgaves net voor de start

In de Giro is het nog even wachten op de officiële start, maar in de Vuelta zijn ze wel al vertrokken. Er staat een vlakke rit op het programma en dus hopen de sprinters uiteraard dat ze een kans krijgen.

Er zitten vier renners in de kopgroep, maar het peloton heeft de situatie onder controle. De renners in de vlucht van de dag zijn Luis Ángel Maté, Jesús Ezquerra, Willie Smit en Harry Tanfield. De kans is groot dat we een massasprint zullen krijgen en daarin is het onder meer uitkijken naar onze landgenoot Jasper Philipsen, maar ook naar de Duitse Pascal Ackermann. Net voor de start van de vierde etappe hebben opnieuw twee renners opgegeven. Daniel Felipe Martinez heeft opgegeven na een val in de eerste etappe en ook Simon Geschke is er niet meer bij. Zo zijn er nog 167 renners in koers.