Bennett gaat gewoon door met winnen in grote ronden voor Deceuninck-Quick.Step: "Philipsen was zo explosief"

Eerste sprinterskans in de Vuelta, een eerste overwinning voor Sam Bennett. Die trekt de goede lijn van in de Tour dus gewoon door, nadat die daar de laatste rit en de puntentrui won. Het was wel alles uit de kast halen tijdens het duel met Philipsen in Ejea de los Caballeros.

Een topsprinter als Bennett kan van zo'n eerste massasprint in een grote ronde echt nog wel zenuwachtig worden. "Het ging zo snel in de aanloop. Het ging snel de hele dag, ik moet bekennen dat ik een beetje nerveus was. Op een bepaald punt moesten we samenkomen en het team deed een perfecte job. Er werd zelfs meer gedaan dan gevraagd was." Bennett legt even uit wat hij daarmee precies bedoelt. "Slechts een paar jongens waren aangeduid om te werken, maar de hele ploeg ging er voor." Dat kon hij wel appreciëren, maar toen kwam die forse aanzet van een Belgische concurrent. "Philipsen nam zo'n lengten dat ik niet dacht dat ik hem nog zou kunnen inhalen. Hij was zo explosief." Ik vond de snelheid die ik nodig had Toch kende de etappe nog de uitkomst waar ze bij Deceuninck-Quick.Step naar op zoek waren. "Ik begon een steeds hogere snelheid te halen en versnelde nog op de lijn. Ik vond de snelheid die ik nodig had, kon hem nog passeren en boekte mijn eerste zege sinds de Champs-Élysées. Het voelt geweldig."