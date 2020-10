Eli Iserbyt de sterkste in Ruddervoorde, Toon Aerts moet tevreden zijn met de tweede plaats

Eli Iserbyt heeft de overwinning binnengehaald in Ruddervoorde. Na knap ploegenspel haalde hij het van Toon Aerts. De Nederlander Lars van der Haar eindigde op de derde plaats.

Net zoals bij de vrouwen, zou het ook bij de mannen een spannende wedstrijd worden in Ruddervoorde. Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, allemaal aan het werk voor Pauwels Sauzen-Bingoal, gingen om te beurt in de aanval in de finale om Toon Aerts af te matten.

Uiteindelijk was een aanval van Iserbyt de goede, want Toon Aerts kreeg het gat niet meer dicht. Zo boekt Iserbyt zijn tweede overwinning van het seizoen. Aerts moest tevreden zijn met de tweede plaats en de Nederlander Lars van der Haar eindigde mee op het podium.