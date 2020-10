Nys ziet veldrijders bijna gratis crossen en neemt het op voor Aerts & co: "Zet Wout en Mathieu op een fiets en ze overklassen de rest"

Sven Nys heeft zich nog eens gebogen over de huidige toestand van het veldrijden. Dat die niet zo rooskleurig oogt, hoeft geen betoog. Veel geld valt er momenteel alleszins niet te rapen. Dan is er nog de sportieve kwestie, met Van der Poel en Van Aert die zullen domineren, waar ze dat willen.

"De startgelden zijn erg laag, renners krijgen hooguit nog een kleine onkostenvergoeding. Renners staan vandaag bijna gratis aan de start", stelt Sven Nys in Het Laatste Nieuws. Gratis, dat gaat wel erg ver. "Dat gaat van de grootste topper tot de minste goden. Die rijden voor minder dan de helft tot één tiende van het startgeld dat ze voor kort nog kregen. Dat 90% van de cross live wordt uitgezonden, is één van de redenen waarom veldrijden nog leefbaar is."

FENOMENEN

Gelukkig is er dat dan nog. Sportief is het vooral uitkijken naar het moment waarop de groten opnieuw meedoen. "Van Aert, Van der Poel, maar ook Pidcock zijn fenomenen. Wat niet wegneemt dat de strijd tussen Iserbyt, Aerts en Sweeck ook van hoog niveau is. Daar blijven mensen ook voor thuis. " Zeker? "Als ze vaak genoeg tegen elkaar koersen, krijg je wel een verhaal."

Momenteel maken die drie de dienst uit, maar als Van der Poel en Van Aert straks aan de start verschijnen, lijken ze eerder mindere goden. "Als Aerts op zijn best is, an hij in de buurt van Wout en Mathieu komen. Dat zal niet elke week gebeuren, maar hij kan het wel. Zet Wout van Aert en Mathieu van der Poel op een fiets in eender welke discipline, en ze overklassen de rest. Wil dat dan zeggen dat ook de wielrenners op de weg van een minder niveau zijn, als ze niet in staat zijn om Wout en Mathieu te volgen?"