Toon Aerts verdedigt leidersplaats tegen mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal en zal goede lijn willen doortrekken

Een volgende afspraak in de Superprestige, een volgende confrontatie tussen Toon Aerts enerzijds en het duo Eli Iserbyt-Laurens Sweeck bij Pauwels Sauzen-Bingoal anderzijds. Dat is de trend geweest in dit veldritseizoen en in Ruddervoorde zal het wellicht niet anders zijn.

De man die de meeste aandacht zal genieten, is Toon Aerts. Hij is immers de leider in dit klassement nadat hij de beste was in de openingsmanche in Gieten. Ook in de crossen in Kruibeke en Beringen kwam hij als eerste over de streep. Nadat het eerst nog een cross warmdraaien was, legt Aerts voorlopig een knap bilan voor tegen Pauwels Sauzen-Bingoal.

Bij die ploeg zullen ze toch nog eens willen terugslaan en niet zomaar genoegen nemen met de tweede en derde plaats op het podium. In de breedte zijn ze natuurlijk enorm sterk, maar dan kunnen ze ook moeilijk anders dan gaan voor die hoofdprijs. Misschien kan in Ruddervoorde het ploegenspel nog eens voluit gespeeld worden en steken ze zo Aerts stokken in de wielen.

TRADITIONEEL VELDRITUUR

Bij de dames verdedigt Ceylin del Carmen Alvarado haar leidersplaats en is het vooral afwachten of Betsema voor bevestiging kan zorgen na haar recente superweekend. Opgelet: ondanks de twee grote ronden die nog bezig zijn op de weg, is er in Ruddervoorde wel sprake van een traditioneel veldrituur. Start bij de vrouwen dus om 13u40, bij de mannen om 15u.