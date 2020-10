🎥 Filippo Ganna in vijf tijdritten op rij superdominant: "Ik ben blijer voor Geoghegan Hart dan voor mezelf"

Wat een oerkracht straalt Filippo Ganna uit als hij op zijn tijdritfiets zit. Niets aan te doen in deze Giro: drie tijdritten, drie keer gewonnen. Voordien ook al de beste op het WK en Tirreno-Adriatico. Telkens met overschot. Toch geniet hij nog het meest van de eindzege van zijn ploegmaat.

Tao Geoghegan Hart schreef immers de Giro op zijn naam, wat voor Ineos de kers op de taart was. "Ik ben nog blijer voor Tao dan voor mezelf. Samenwerken 21 dagen lang is zwaar, maar als de beloning er is, is het de moeite waard."

Had Ganna het gevoel dat het Geoghegan Hart wel ging lukken om het af te maken? "Elke koers is anders, elke dag is vreemd. Ik zag deze ochtend de blik in de ogen van Tao. Toen dacht ik wel dat we 's avonds de roze trui konden hebben."

“I have won this ITT but I am even happier for my teammate Tao, it's fantastic. I knew he could do it”.



“Sono felice di aver vinto questa crono ma sono ancora più felice per il mio compagno di squadra Tao!"



Het bilan oogt ook voor Ganna enorm fraai in deze Giro: vier ritzeges, waarvan drie in tijdritten. Is hij nu de man die het tijdrijden gaat blijven domineren de komende jaren? "We zullen zien hoe het in de toekomst loopt. Momenteel denk ik aan het vieren van wat we bereikt hebben. Dit is heel mooi."