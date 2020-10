Almeida eindigt zijn al fantastische Giro nog met plaatswinst: "Niet mogelijk zonder hulp ploegmaats Deceuninck-Quick.Step"

De Giro 2020 zal voor João Almeida altijd de koers zijn waarin hij zichzelf op de kaart zette als één van de strafste talenten in het internationale wielrennen. Zelfs nadat hij bergop kraakte, had hij nog de veerkracht om aan het einde van de Giro nog zaakjes te doen.

In de laatste bergrit pakte hij nog tijd op enkele concurrenten en met een knappe vierde plek in de slottijdrit ging Almeida in het klassement nog van plaats vijf naar plaats vier. "Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Dit is ongelooflijk, iets waar ik nooit had van kunnen dromen. Mijn doel was om in de top tien te finishen. Om dan vierde te worden in deze mooie koers is te gek voor woorden!"

Ik heb veel over mezelf ontdekt

De hele Giro lang had Almeida niets dan lof voor de teamgenoten en dat was na de aankomst in Milaan niet anders. "Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn ploegmaats bij Deceuninck-Quick.Step en de staf. Ik heb veel over mezelf ontdekt, pushte mezelf mentaal en gaf elke keer alles."

Komt hij nu ooit nog een keer terug om de Ronde van Italië te winnen? "Ik ben nog jong en we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik hoop om die iconische roze trui ooit nog eens te dragen."