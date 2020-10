B&B Hotels-Vital Concept kondigt komst van routinier van Cofidis en van Total Direct Energie aan

B&B Hotels-Vital Concept kan nog wel wat ervaren krachten gebruiken voor het komende seizoen. Uit twee nieuwe namen die de ploeg aankondigde voor 2021 blijkt dat het team opteert voor mannen die het klappen van de zweep kennen. Hivert en Lemoine komen het team versterken.

Jonathan Hivert is een 35-jarige allrounder die al sinds 2006 meedraait in het professionele wielrennen. Sinds 2017 rijdt hij voor Direct Energie, nu Total Direct Energie. Bij B&B Hotels-Vital Concept heeft Hivert een overeenkomst ondertekend voor twee jaar.

Ook die andere nieuwkomer is een Fransman: Cyril Lemoine. Die zal aan het einde van dit jaar liefst zeven seizoen bij Cofidis in dienst geweest zijn. Lemoine is 37 en tekende voor één jaar bij B&B Hotels-Vital Concept.

Tourangeaux aux profils bien différents mais terriblement complices, trentenaires expérimentés et toujours d’attaque, @HivertJonathan et @CyriLemoine reprennent leur vol côte-à-côte, sous le maillot des #MenInGlaz.



📝 https://t.co/IQhywNdLf2



📽 @atelierdufilm l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/C4wc14dVuF — B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (@BBHotels_VC) October 26, 2020

Uitbollen komen ze niet doen. "Ik voel me nog fris, ik heb nog altijd de goesting om te trainen. Ik kan nog een goed niveau halen en het zal een plezier zijn om voor de ploeg te rijden", zegt Hivert. Eenzelfde geluid bij Lemoine. "Ik heb niet de indruk dat ik achteruit ga. Ik leer nog altijd bij, elk seizoen en van iedereen."