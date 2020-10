Officieel: Zuid-Afrikaans kampioen gaat bij UAE Team Emirates aan de slag

De 26-jarige Ryan Gibbons verlaat NTT Pro Cycling. De Zuid-Afrikaanse kampioen gaat vanaf volgend seizoen voor UAE Team Emirates rijden. Hij tekende een contract van twee seizoenen bij zijn nieuwe ploeg.

Ryan Gibbons zelf is blij met de overstap. Hij heeft het laten weten op de officiële website van de wielerploeg. "Ik kijk er naar uit om voor UAE Team Emirates aan de slag te gaan. Deze overgang is belangrijk voor mijn persoonlijke groei en ik ben klaar om aan dit avontuur te beginnen."

