Victor 'best of the rest' Campenaerts levert ondanks vermoeidheid nog topprestatie: "Ganna sneller door de bochten"

Victor Campenaerts had het beste voor op het laatste gehouden in de Giro. In de vijftien kilometer richting Milaan zette hij nog een schitterende tijd neer. Enkel superspecialist Ganna ging daar nog onder, weliswaar met een ruime marge van 32 seconden.

Waar de twee eerdere chronoraces in de Giro door omstandigheden tegenvielen, had Campenaerts deze keer nog eens een sterke dag. "Over deze tijdrit ben ik wel tevreden. Het parcours in Milaan was supersnel. Er waren wel een paar bochten, maar niet al te technisch. Wellicht is Ganna daar wel sneller doorgegaan dan ik", zegt Campenaerts aan Sporza.

Op Twitter doet de werelduurrecordhouder nog eens zijn petje af voor de man die de laatste weken het tijdrijden gedomineerd heeft. Zelf had Campenaerts gehoopt in deze Ronde van Italië nog iets beter te zijn. "Als ik terugkijk op mijn campagne denk ik dat ik misschien al te goed was in de Tirreno-Adriatico, waardoor ik in de Giro een beetje over mijn top was."

Het is ook een hele zware Giro geweest, die er enorm heeft in gehakt. "Ik ben nog nooit zo moe geweest op het eind van een grote ronde. Ik ben blij dat ik weer naar huis mag", aldus Victor Campenaerts.