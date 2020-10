Iconische Koppenberg wacht op de veldrijders: voorbereidingen op de cross begonnen

De volgende afspraak in het veldritseizoen is de Koppenbergcross, een cross die altijd een beetje doet watertanden. Voor de veldrijders is het dan kwestie om hun klimmersbenen aan te spreken en de fans krijgen in principe spektakel.

Daar zullen ze dan ook deze keer van moeten genieten voor de buis, want het is niet de bedoeling om naar de Koppenberg af te zakken. Dat is dus enkel bestemd voor de veldrijders en hun entourage. Nadat er al twee manches werden afgewerkt in de Superprestige, is het nu dus tijd voor wat vroeger de DVV Trofee was. X2O BADKAMERS TROFEE Dit seizoen luistert dit klassement naar de naam X2O Badkamers Trofee. De Koppenbergcross is natuurlijk een schitterende eerste manche en staat komende zaterdag 31 oktober op het programma. Christophe Impens van organisator Golazo zal er op toezien dat alles naar behoren kan verlopen. "Ons team is gestart met de voorbereidingen voor de eerste manche van de X2O Trofee cyclocross, op de mythische Koppenberg", laat Impens weten op Twitter. Met hierbij een foto van mensen die het parcours aan het afspannen zijn. Mooi dat ze de inspanningen leveren en geleverd hebben om de cross te laten doorgaan. Zeker een veldrit om niet te missen. Vorig jaar won Iserbyt, voor Pidcock en Michael Vanthourenhout.