Wielrenners vragen in open brief meer samenwerking na protest in Giro: "We verdienen dat er naar ons geluisterd wordt"

De Giro is tot in Milaan geraakt en dat mag gezien de huidige pandemie een succes genoemd worden. Al gebeurde dat niet zonder een gevoelige aanpassing. Enkele dagen voor het einde werd door een aantal renners de inkorting van de derdelaatste rit afgedwongen.

De organisatie van de Giro was 'not amused'. In een open brief komt rennersvakbond CPA namens alle wielrenners terug op de inkorting, die er mede kwam door de weersomstandigheden. "We zijn niet bang van wat regen of kou. Dat bewezen we wel door eind oktober de Stelvio op te klauteren. Maar nog eens een zware beproeving - een lange etappe bij slecht weer - aan het einde van een slepende Giro, was in onze ogen te veel voor ons immuunsysteem."

Het was wel nogal laat eer ze met hun protest voor de dag kwamen. Van echt koersen was er dus geen sprake in startplaats Morbegno. "In Morbegno deden we een voorstel, dat uiteindelijk ook aanvaard werd. Een groter protest had veel ergere consequenties kunnen hebben voor de Giro. Ja, we hadden wellicht vroeger met de organisatie en de wedstrijdjury kunnen gaan praten, maar elke keer we dat in het verleden deden, werden we niet gehoord."

BLOOTGESTELDE ACTOREN

De renners onderstrepen wel dat ze de zaak niet op de spits willen drijven. "Hoe dan ook zijn we niet uit op nog meer controverse. We benadrukken dat met de samenwerking van alle stakeholders het wielrennen kan groeien. We zijn in die sport wel de meest blootgestelde actoren en verdienen dat er naar ons geluisterd wordt."