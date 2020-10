Bergtrui van Tim Wellens ernstig in gevaar: renner van Jumbo-Visma neemt virtueel over

Na zijn etappezege in de vijfde rit van de Vuelta kwam Tim Wellens ook in de bollen te staan als leider in het bergklassement. Die bergtrui dreigt hij echter in de zevende etappe kwijt te spelen. Met Sepp Kuss heeft hij een te duchten concurrent.

De zevende etappe werd vooraf omschreven als opnieuw een mogelijkheid voor vluchters. Toen er zich een ruime kopgroep van veertig man vormde met enkele grote namen, was Tim Wellens daar bij. Wellens deed dus wat hij moest doen om te strijden voor zijn bergtrui en eventueel in aanmerking te komen voor een nieuwe ritzege. KUSS DE BESTE OP PUERTO DE ORDUNA Op de Puerto de Orduna was het al volop koersen voor de punten. Het bleek een klim die Wellens niet helemaal lag. Peters versnelde op twee kilometer van de top, waarna onder meer Guillaume Martin en Sepp Kuss reageerden. Kuss kwam als eerste boven, voor Martin en Powers. Wellens wist zich niet bij de eersten te plaatsen. Daardoor springt Kuss, in principe de meesterknecht van Roglič in deze Vuelta, over Wellens naar de leiding in het bergklassement. Als Wellens zijn bollentrui wil behouden, zal hij dus in de finale van deze rit nog iets moeten terugdoen.