Fraile misrekende zich in finale en snapte commentaar van Woods over Valverde niet: "Dat hield geen steek"

Astana was niet ver van een tweede overwinning op rij in de Vuelta. Het werd voor Omar Fraile uiteindelijk een tweede plaats. Na Michael Woods en dat wrong toch een beetje. Die laatste had immers niet de hele tijd volop meegewerkt.

Fraile mikte uiteraard op de ritzege, al was er wel heel wat concurrentie op weg naar Villanueva de Valdegovia. "Toen ik zag wie er in de ontsnapping zat, wist ik dat het een moeilijke etappe ging zijn. Maar ik was mee en ik had goede benen, ik wist dus dat het mogelijk was."

Naarmate de etappe vorderde, draaide het voorin minder goed rond. "In het begin werkten we goed samen, daarna kwam Woods zeggen dat hij rekening moest houden met het klassement van Carthy en dat Valverde mee was. Dat hield geen steek. We waren een minuut voorop en dat ging weinig verschil maken."

Ik probeerde op elk wiel te springen

Naderend richting finish was het wel Woods die op het juiste moment wegsprong. "Hij heeft zijn kaarten uitgespeeld en het heeft voor hem goed uitgepakt. Ik probeerde op elk wiel te springen en de optie om Aranburu in de achtervolgende groep uit te spelen te beschermen. Toen Woods ging, dacht ik dat Valverde zou volgen en ik nadien nog zou kunnen winnen, maar het draaide anders uit."