Girobaas wil deze grote teams weigeren voor Giro 2021: "Als zij hun plicht niet doen en regels volgen, zal ik ook zelf beslissen"

Als het van koersdirecteur Mauro Vegni afhangt, dan zal de Giro 2021 er heel anders uitzien. Ook qua deelnemende teams.

Tijdens de Giro d'Italia van 2020 was er toch heel wat protest te horen onder de renners. Rit 19 wilden ze niet helemaal rijden bijvoorbeeld.

Eerder was Jumbo-Visma na een positieve covid-test bij Kruijswijk collectief naar huis gegaan, terwijl EF Education First de Giro zelfs wilde laten stilleggen.

Staartje

Het gaat er bij Vegni niet in. En hij is furieus: "Als de teams de regels zomaar mogen schenden en hun plicht weigeren te doen, zal ik zelf ook wel beslissen wie ik volgend jaar uitnodig", klonk het in La Gazzetta Dello Sport.

"Dit krijgt een staartje, dat zei ik al. Ik wil dat er straffen komen voor EF en Jumbo-Visma, dit is een zaak voor de UCI-licentiecommissie."