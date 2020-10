Valverde grijpt op zijn 40ste naast ritzege in Vuelta en slaat zich voor het hoofd: "Ik was een beetje kwaad op mezelf"

Hoeveel kansen zal Alejandro Valverde nog krijgen om een rit te winnen in een grote ronde? Moeilijk te voorspellen, maar de tijd tikt niet in zijn voordeel. De veertiger liet in de zevende Vueltarit zien over goede benen te beschikken, maar bleef achter met een derde plaats.

"Ik denk dat ik tevreden moet zijn met deze uitslag", probeert Valverde het positief te bekijken. "Als je de renner bent die iedereen in de gaten houdt, is het moeilijker. Toen ik ging op de Orduña was ik ook aan het denken aan het klassement van Marc Soler en Enric Mas." Ik had Woods niet mogen laten gaan Uiteindelijk moest Valverde toch wel toegeven dat het niet winnen van de rit een wrange nasmaak naliet. "Ik was een beetje kwaad op mezelf aan de finish, omdat ik niet had geprobeerd te antwoorden op de aanval van Woods met twee kilometer te gaan. Dat betreur je, ik had hem niet mogen laten gaan." De voormalige wereldkampioen trekt zich op aan het feit dat hij met Movistar meegeholpen heeft er een schitterende etappe van te maken. "We hebben wel het spektakel verzorgd en onze rivalen aan het werk gezet."