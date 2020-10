Wiggins breekt lans voor landgenoot: "Hoop dat Geoghegan Hart nu de kans krijgt in de Tour de France"

Dat Geoghegan Hart de afgelopen Giro gewonnen heeft, komt voor velen als een grote verrassing. Het was dan ook een once-in-a-lifetime kans voor de Brit om een grote ronde op zijn naam te schrijven. Maar volgens ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins mag zijn landgenoot nu op meer hopen.

"Ik hoop dat hij nu de kans krijgt om dit in de Tour de France te doen", klinkt het bij Eurosport. "Hij is een waardige kampioen en heeft alles wat dit land nodig heeft als rolmodel voor het wielrennen. Als hij die kans krijgt, kunnen we het de komende tien jaar over hem hebben want hij is jonger dan Froome en Thomas", zegt de Tourwinnaar van 2012.

Vooral de sterkte van Hart in de derde ewek maakte indruk op Wiggins. "Hij zag eruit zoals hij er de laatste tien dagen uit zag. Hij was extreem gefocust en had vertrouwen in eigen kunnen zonder arrogant te zijn. Hij was bovendien ook rustig en zag er niet nerveus uit. Hij werkte die afsluitende tijdrit op een goede manier af, hij had zelfs meer voorsprong uitgebouwd dan ik op voorhand dacht", besluit de Britse analist.