Woods draait de rollen eens om in vergelijking met WK 2018: "Gekke race, we mochten Valverde geen tijd laten pakken"

Op het WK 2018 won Alejandro Valverde en kwam Michael Woods als derde over de streep. In Villanueva de Valdegovia, de aankomstplaats van de zevende Vueltarit, was het net omgekeerd. Woods triomfeerde, terwijl de aanwezigheid van Valverde toch invloed had op het koersverloop.

Vlak voor de rustdag was Woods al tweede op Aramon Formigal. De Canadees beleeft dus wel een leuke tijd in de Vuelta en dat was ook zo in de zevende etappe. "Het was een speciale dag, geweldig om weer door het Baskenland te rijden. Normaal gezien ging ik niet in de ontsnapping zitten, maar het was zo'n gekke race."

Er was een spervuur aan demarrages en de boot mocht niet gemist worden. "De kopgroep was zo groot dat we wel met voldoende mee moesten zijn. Met Valverde in de groep kon ik niet meteen doorrijden, wat ik wel jammer vond. We hadden ook nog Carthy in het peloton. We mochten Valverde geen extra tijd in het klassement laten pakken. Ik heb mij dan wat laten meedrijven."

BEETJE GELUK EN GOEDE BENEN

Zo spaarde Woods wel krachten en kwam hij in de finale in een positie te zitten waarin hij het kon afmaken. "Er kwam een beetje geluk bij kijken, ik had de benen en dan heb ik kunnen winnen."