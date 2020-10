Wout van Aert nog steeds knap derde op UCI-ranking, nummers 1 en 2 wisselen van plaats

De UCI heeft zijn individuele ranking aangepast. Wout van Aert komt dit jaar niet meer in actie op de weg en kan dus geen punten meer toevoegen aan zijn totaal. Voorlopig houdt hij wel mooi stand tussen de beste renners ter wereld.

De vorige keer dat de UCI-ranking gepubliceerd werd, stond Wout van Aert op een erg verdienstelijke derde plaats. Dat is nu nog altijd het geval. Toch is er een wissel van de macht aan de top. Zijn ploegmaat Primoz Roglič is zijn eerste plaats kwijt.

NET ALS IN DE TOUR

De Sloveen moet zowat een déja vu-gevoel hebben, want het is enigsins hetzelfde als in de laatste tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Toen stond Roglič zijn eerste plek af aan zijn landgenoot Tadej Pogačar. Dat is nu opnieuw het geval: Pogačar is de nieuwe nummer één, Roglič staat wel nog tweede.

Pogačar heeft nu 3970 punten, Roglič heeft er 3945 en Van Aert 2700. Ook achter de top drie is er een kleine verschuiving. Jakob Fuglsang stijgt van positie vijf naar positie vier. Dat gaat ten koste van Mathieu van der Poel, die de omgekeerde beweging maakt.