Opvallend: Italiaanse sprinter van Trek-Segafredo haalt tijdslimiet niet en zal niet meer starten in de Vuelta

Verrassend nieuws uit de Vuelta. Matteo Moschetti zal namelijk niet meer aan de start staan van de achtste etappe. De Italiaanse sprinter van Trek-Segafredo haalde namelijk de tijdslimiet niet in de zevende etappe.

Matteo Moschetti heeft nog niet veel geluk gehad dit seizoen, want door een zware val kwam hij dit seizoen niet veel in actie. Vorige week werd de Italiaan nog zesde in de vierde etappe, maar hij zal zich dus niet meer kunnen mengen in de massasprints.

Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20

Unfortunately, @moschettiteo did not have a great day and was out of the time limit for stage 7.



We will miss our young sprinter. 😥



📸 @GettySport pic.twitter.com/z6aeuJ2Mri