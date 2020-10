Richard Carapaz moest vol aan de bak met zijn ploeg in de zevende etappe: "Er werd zeer snel gekoerst"

In de zevende etappe reed een omvangrijke kopgroep weg uit het peloton en dus moest Team Ineos Grenadiers van leider Richard Carapaz hard werken om de kopgroep onder controle te houden.

Richard Carapaz is voorlopig de leider in de Vuelta, maar hij het niet onder de markt in de zevende etappe. Het was een rit voor de vluchters, maar omdat onder meer Alejandro Valverde in de kopgroep zat, moest Carapaz met Team Ineos Grenadiers de kopgroep binnen schot houden. Iets wat uiteindelijk ook gelukt is, want Carapaz zal ook vandaag als leider vertrekken.

Na de rit gaf Carapaz een reactie. "Er werd zeer snel gekoerst en we hebben veel energie moeten verbruiken. Het was belangrijk om de kopgroep onder controle te houden en mijn ploeg heeft geweldig gereden", staat te lezen bij Wielerflits.