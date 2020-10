Alaphilippe neemt motard uit de Ronde niets kwalijk: "Hij hoeft zich geen zorgen te maken, het is maar koers"

Julian Alaphilippe is aan het herstellen van de handblessure die hij opliep nadat hij ten val kwam in de Ronde van Vlaanderen na contact met motard Eddy Lissens. Die laatste kreeg aanvankelijk veel kritiek om zich heen, maar nadien namen het steeds meer mensen het voor hem op.

Tom Boonen was daar onder andere erg explicitiet in en Remco Evenepoel maakte zijn excuses over nadat die eerst heftig gereageerd had op Twitter. Ook Julian Alaphilippe zelf legt de schuld niet bij de motard, blijkt uit een interview in L’Équipe. Ook de renners met wie hij op pad was neemt Alaphilippe niets kwalijk.

De Fransman ziet er het nut niet van in om een schuldige aan te duiden voor de valpartij. "Neen, dit is niet de schuld van Mathieu van der Poel, omdat hij mij zogezegd niet verwittigt. Neen, dit is niet de schuld van de motard, die op dat moment daar misschien niets te zoeken had."

GEEN WROK

De man op de motor hoeft er dus niet van wakker te liggen. "Ik ving op dat de motard ondersteboven was van het hele verhaal. Ik hoop hem via dit interview gerust te stellen: hij hoeft zich geen zorgen te maken. Dat is het niet waard, het is maar koers. En ik ben sowieso al niet het type die wrok voelt."