Altijd luisteren naar de goede raad van Sven Nys: "Hij kreeg gelijk en dat zegt hij me ook als we elkaar tegenkomen"

De beste Belg in de Vuelta? De 24-jarige Kobe Goossens. Het jonge talent van Lotto-Soudal had eerst zijn zinnen gezet op een veldritcarrière, maar dorpsgenoot Sven Nys duwde hem naar de wegkoers.

Goossens heeft de klik dan ook gemaakt. Hij droomt van een carrière op de weg en in de grote rittenkoersen. “Een klassementsrenner worden in een grote ronde, dat is mijn doel. Ik ben geen explosief type. In eendagswedstrijden is een mooie uitslag mogelijk, maar winnen wordt moeilijk. En ik hou van klimmen. Dan is de conclusie snel gemaakt", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Als inwoner van Baal leek hij nochtans in de voetsporen van Sven Nys te willen treden. Maar Nys himself duwde hem naar de weg, al wou hij eerst niet luisteren. “Het maken als veldrijder was mijn grote droom en ik wou mijn passie niet zomaar opgeven."

"Daardoor ben ik te lang crosser gebleven. Ik was niet slecht, maar door mijn gebrek aan explosiviteit verloor ik altijd heel veel plaatsen bij de start. Gelukkig heb ik dan toch de knop omgedraaid, want uiteindelijk kreeg Sven Nys gelijk. Als we elkaar tegenkomen, zegt hij mij dat ook.”