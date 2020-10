Baas van EF Pro Cycling over de opvallende tenue van Roglic: "Toch blijft het ongestraft..."

Jonathan Vaughters, de baas van EF Pro Cycling, had een bericht klaar op Twitter. Zijn ploeg kreeg namelijk een straf door hun opvallende tenue in de Giro, maar Roglic lijkt geen straf te krijgen met deze tenue.

"Boete? Straf? Iets? Hallo UCI!! Dit is een misdaad en toch blijft het ongestraft", aldus een satirische Vaughters. Wat vindt u van de tenue van Roglic?

I mean.... Fine? Penalty? Anything? Hello @UCI_cycling !! This is a crime against all mankind!! And yet...it goes unpunished.... https://t.co/c84xVzZCm7