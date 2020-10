Bingoal-Wallonie Bruxelles haalt twee nieuwe renners, waaronder Timothy Dupont

Bingoal-Wallonie Bruxelles heeft twee nieuwe renners binnengehaald voor volgend seizoen. Het gaat om Timothy Dupont en Rémy Mertz. Dupont komt over van Circus-Wanty Gobert en Mertz van Lotto-Soudal.

Vooral Dupont liet zich de voorbije jaren al zien, want hij won bijvoorbeeld al Nokere Koerse en een etappe in de Ronde van Wallonië. Mertz kon nog niet winnen bij de profs en trekt naar de ploeg waar hij in het verleden ook al aan het werk was.