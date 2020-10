Coronavirus slaat opnieuw toe: Tour Down Under in januari 2021 zal meer dan waarschijnlijk niet doorgaan

Gaat de Tour Down Under door in 2021? CyclingTips zegt alvast van niet. De kans is groot dat ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race niet zal doorgaan. De definitieve beslissing zal binnenkort door de organisatie bekendgemaakt worden.

Komt er een Tour Down Under in 2021? De kans lijkt alvast kleiner en kleiner te worden, want de organisatie gaat deze week nog een definitieve beslissing nemen. Volgens CyclingTips is er al een beslissing genomen, want ze hebben uit verschillende bronnen vernomen dat de wedstrijd niet zal doorgaan.

Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race zou niet doorgaan. Het grootste probleem zouden de quarantaine-eisen in Australië zijn door het coronavirus. Wielerploegen zouden in het land twee weken in quarantaine moeten gaan.